Ootamatu tunnustus: BBC valis Eesti muusikafestivali parimate hulka

Baltimaade ühe pikima ajalooga muusikafestival toob juulikuu viimasel nädalalõpul kaunisse Haapsalu kuurortlinna kokku Eesti ning Euroopa muusikute koorekihi.

«Haapsalu vanamuusikafestival on aus suvine muusikapidu, mille aastakümnetega tekkinud fännidele on viimaste aastatega lisandunud palju uusi ja noori kuulajaid. Oleme kõvasti pingutanud ja võimalusi otsinud, et olemasolevate resurssidega tuua kuulajateni maailma tipud ning luua kohtumispaik Eesti ja välismaistele muusikutele,» tutvustab festivali tegevjuht ning muusik Saale Fischer.

«Siin on kunstilise juhi Toomas Siitani eksimatu maitse ja suur töö loonud tugeva vundamendi. Arvan, et mitmel tasandil tekkiv ühtsus- või koosolemistunne muusikas on kindlasti miski, mis meie festivali iseloomustab. Nii artistid kui publik tulevad hea meelega tagasi ja nt Jupiter Ensemble ning vokaalansambel Graindelavoix liikmed on vaid mõned näited nendest, keda enam ei pea veenma provintsilinna festivalile tulema. Noortele artistidele annab aga kõrgetasemelisel festivalil osalemine muheda täienduse CV-sse. Ise seda tööd teha, olla ümbritsetud paljude heade kolleegidega ja neli päeva oma lemmikmuusika sees kulgeda, on üks õnnestavamaid asju!»

Orkester Concerto Copenhagen Haapsalu Toomkirikus Foto: Mathias Lovegreen

Suvel toimuva festivali eripäraks on rahvusvahelised projektid, mis toovad kokku mitme riigi muusikud. Avakontserdi üks solistidest on nimekas Saksa tenor Benjamin Glaubitz, kelle kõrval soleerivad ka kodumaised lauljad Alvar Tiisler ning Maria Valdmaa. Festivali barokkorkestrit juhatab Toomas Siitan ning orkestri esiviiul on Aureliusz Goliński, Poola orkestri Arte dei Suonatori juht ja hinnatud õppejõud jpm.

Sel aastal toimub esimest korda festivaliga paralleelselt ka varajase muusika noortelaager, mille osalejate lõppkontserdil saab publik kuulata soolonumbreid ja kammeransambleid väiksematelt ja suurematelt muusikutelt üle Eesti.