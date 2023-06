NÄDALA TÕLKERAAMAT ⟩ Poliitilise ülemvõimu saavutamine kultuurivõitlusega

Tema kultuurivõitluse peamised teemad on ajaloo ümberkirjutamine, põlgamisõpetuse levimine koolis, poliitiliselt korrektne sõnakasutus, sõnavabaduse piiride ületamine, seksi-, soo- ja rassiküsimused. Teose lõpus on ainulaadne «Inglise-eesti poliitkorrektsuse sõnastik», mis aitab muuhulgas tõlkida sugude- ja rassidevahelist sõimu.

Juba raamatu kaanepilt on mõjus. Teose pealkiri on «Suletud suud», aga kaanel on suletud hoopis inimese silmad.