«Kas te tõesti tahate, et mu poeg ka suvel loeks?!» küsis üks isa raamatukoguhoidjalt, kui too tema last suvelugemise väljakutses osalema õhutas. Nojah… Suvel tahaks igaüks puhata ja mängida. Kuid seda saab edukalt teha raamatute seltsis. On selliseid, mis pakuvad puhkust tõsistest teemadest ja kutsuvad (mõtete ning sõnadega) mängima, evides samas hüva sisu ja sõnumit.