GALERII ⟩ Kaitseväelaste lastele koguti heategevuskontserdiga uhke rahasumma

Carolin Illenzeeri Fondi patroon president Alar Karis avaldas head meelt, et teenistuses raskelt vigastatud või langenud kaitseväelased on meie ühiskonnale olulised ja pered hoitud ning fond leiab võimaluse märkimisväärselt toetada nende lapsi. «Fondi eesmärk on täita nende noorte inimeste unistusi – nii aidata noortel õppida kui ka oma saatust ise määrata,» ütles riigipea.