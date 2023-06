KIBEMAGUS HÜVASTIJÄTT ⟩ 76-aastane Elton John valmistub elu viimaseks Suurbritannia kontserdiks

Massiivne tuur «Farewell Yellow Brick Road» on jõudnud Elton Johni rahakoti kõvasti priskemaks teha, sest mitmesaja rahvarohke kontserdiga on sellest tuurist saanud kõige edukam tuur muusikaajaloos. Praeguseks on see tuur sisse toonud üle 800 miljoni dollari ning Eltonit ootavad juuli alguses veel ees esinemised Šveitsis, Taanis ja Rootsis.

Pühapäeval astub Elton aga üles Suurbritannias Glastonbury festivalil ja see esinemine jääb usutavasti tema viimaseks Suurbritannias. Elton John ei võta sellist märgilist hüvastijättu oma fännidega Suurbritannias kergelt. BBC Radio 1'le antud intervjuus tõdes popstaar, et tal on Glastonbury jaoks erilised plaanid.

Elton John esinemas Dodgeri staadionil 2022. aasta novembris. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

«Kavatsen alustada lauluga, mida ma pole umbes 10 aastat mänginud. Näis, kuidas see välja tuleb,» tunnistas Elton. «Laulude valik on paika pandud, külalisesinejatega on prooviesinemiste ajad kokku lepitud, nüüd tuleb lihtsalt oodata, et ilm saab olema ilus.»

Elton lisas, et see kontsert saab olema täiuslik lõpp ning lubas, et sellel kontserdil saab kuulda laule, mida tingimata ei ootaks. «Lauluvalik peab olema sarnane seksile. Tuleb alustada võimsalt, siis minna natuke rahulikumalt ja lõpusirgel vallandub korralik mürgel,» muheles Elton.

Fännid loodavad, et Eltoni esinemine Glastonburys jäljendab tema viimaseid Ameerika kontserte, mille Elton andis mullu Dodgeri staadionil. Nendel kontsertidel astusid külalisesinejatena lavale Dua Lipa, Kiki Dee ja Brandi Carlile. Elton märkis intervjuus, et kuigi ta on hõivatud omaenda tuuriga, pole tema armastus muusika vastu kuhugi kadunud. Enda suurteks lemmikuteks nimetas ta laulja-laulukirjutaja Olivia Deani, soulimuusiku Obongjayari, šoti laulja Joesefi ning punkbändi Nova Twins.