Troonilt tõugatud: ühe sarja vaatajanumbrid kukutasid Netflixis «Stranger Thingsi»

Kui mullu neljanda hooajani jõudnud «Stranger Things» on pikalt saanud nautida esikohta Netflixi vaadatuima ingliskeelse sarjana, siis nüüd on Netflix muutnud süsteemi, kuidas nende vaadatavuse edetabel moodustub. Selle muutusega on esikohale tõusnud hoopiski «Addamsi perekonna» populaarseima tegelase ümber keerlev «Wednesday», vahendab TheWrap.