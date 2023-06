GALERII ⟩ Kogu tõde leilist ja vihtlemisest: ilmus Eesti esimene suur saunateemaline raamat!

Raamatu «Saun» esitlusel vastasid autorid küsimustele, kui vana on Eesti saun, milline on meie saunapärimus ja kuidas saunatatakse praegu. Samuti sai publik teada, mis vahe on Türgi hammam’il ja Jaapani onsen’il, kuidas mõjutab saunas käimine inimeste tervist ning kuidas ehitada tänapäevast leilisauna.