Geniaalse kunstniku Will Eisneri tippteos ilmub eesti keeles

New Yorgis sündinud Will Eisner (1917–2005) oli legendaarse koomiksi «The Spirit» ning viieteistkümne graafilise romaani autor. Eisneri 1978. aastal ilmunud «Lepingut Jumalaga» peetakse esimeseks graafiliseks romaaniks. Eisneri panus koomiksimaailmale on nii märgiline, et tema auks kannab koomiksikirjanduse kõige olulisem auhind nime The Eisner Award.