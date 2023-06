KULTUURIS KUUM ⟩ Fotokunstnik Paul Kuimet: keegi pole öelnud, et loometöö peaks olema lihtne

Kuimeti ja Tõnis Saadoja näitust «Maastik kulgeb läbi maja» on võimalik augusti lõpuni külastada Tartu Kunstimuuseumis. «Minu jaoks on oluline pimiku ja analoogsuurenduse aspekt,» selgitas Kuimet näitust. «Antud tööd toetuvad valgusele ja värvusele ning võimalustele ja piirangutele, mis analoogtehnikaga kaasnevad. Lõpuks taandub kõik sellele, mis vaataja jaoks on kohal teose ees seistes, ning seda ei ole võimalik reprodutseerida ühelgi ekraanil.»