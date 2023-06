«Elu ja armastuse» võtted on käinud juba nädal aega. Film põhineb kirjaniku A. H. Tammsaare samanimelisel teosel, mis avaldati esmakordselt 1934. aastal. Romaan sai tol ajal palju kriitikat, kuna nii mõnegi lugeja meelest oli see liiga erootilise sisuga. Lisaks süüdistati Tammsaaret naissoo alavääristavas kujutamises. Kriitikast hoolimata on teos läbi aegade lugejate seas püsinud populaarsena.