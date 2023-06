Seksuaalvägivallas süüdistatud Marveli tähe karjäär ähvardab puruneda

Huertat süüdistas juunis seksuaalvägivallas muusik ja aktivist María Elena Ríos, kuid Huerta on teda tabanud süüdistusi nimetanud valeks.

Sellegipoolest pidi Ladina-Ameerika filmides ja Marveli menufilmis säranud Huerta loobuma järgmisest magusast filmiprojektist. «Arvestades mõju, mida on avaldanud María Elena Ríose eksitavad väited, ja kahju, mida need väited on põhjustanud, pole mul teist valikut kui lahkuda filmist «Fiesta en la Madriguera»,» ütles Huerta teadaandes, mida vahendas Deadline.