Sarimõrvarid jaane ei tähista! Üks kuulsamaid põnevusfilme tehakse seriaaliks

Nüüd, kus krimiseriaalide populaarsus on järgemööda tõusmas - eriti just voogedastusteenuses Netflix, kus näiteks sarimõrvar Jeffrey Dahmerist rääkiv «Koletis» tõusis ruttu üheks populaarseimaks sarjaks -, pole midagi imestada, et sedavõrd hinnatud 90ndate filmistki uus sari valmib.

Pole veel teada, kas sarja näol saab olema tegemist 90ndate filmi ümberjutustusega või plaanitakse mõelda uus esialgse filmiga seotud narratiiv. David Fincheril on Netflixiga juba head suhted, sest tema käe all valmis kahe Oscari vääriliseks hinnatud Netflixi film «Mank», samuti ilmub selle aasta lõpus just Netflixi Fincheri uusim film «Mõrtsukas». Samuti oli Fincher armastatud Netflixi krimiseriaali «Mindhunter» üks produtsente.