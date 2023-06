Taylor Swift tuleb Euroopasse! Ja koos temaga sajandi pileti-peavalu...

Möödunud aasta lõpus teatas Taylor Swift, et aeg on taas tuurile minna, ning esitleda sedapuhku lausa kümmet albumi korraga, sest miks mitte? Tegelik põhjus seisneb aga asjaolus, et Swift on saanud publikule esineda vaid oma kuue esimese albumiga. Karmen-Eliise Kiidron lahkab oma seni suurimale tuurile asunud Taylor Swifti ja «The Eras Touri» mõju maailma muusikaskenele.