TEADMATA KADUNUD ⟩ Matka käigus haihtunud näitlejat pole siiani leitud

Ehkki nüüdki ei suudetud Sandsi Baldy mäe keerulistes tingimustes leida, tegi näitleja perekond teadaande, milles avaldati tänu kõigile, kes on väsimatult töötanud, et Sandsi leida.

«Me oleme sügavalt tänulikud otsingumeeskondadele ja koordinaatoritele, kes on nii palju vaeva näinud, et Julian üles leida. Me hoiame teda jätkuvalt enda südames, meenutades teda kui armastavat isa, abikaasat, avastajat, looduse- ja kunstiarmastajat ning näitlejat,» teatas Sandsi perekond. Teadaannet vahendas Twitteris San Bernardino maakonna politsei.

Kui Sands aasta alguses kaduma läks, tuli esialgsed otsingud lumisel mäel peatada ohtlike ilmastikutingimuste, sealhulgas laviiniohu pärast. Leiti kõigest Julian Sandsile kuulunud auto.

Nüüd jätkunud otsingutel osales enam kui 80 vabatahtlikku, abišerifi ning töötajat, kes kammisid läbi sealset metsikut loodust. Otsingutel kasutati ka kahte helikopterit ning droonimeeskondi. Sellest hoolimata ei õnnestunud näitlejat leida.

«Ilm on küll soojemaks läinud, ent mäel leidub kohti, kuhu ei pääse ekstreemsete tingimuste tõttu ligi,» teatas politseijaoskond. «On mitmeid kohti, kus on liikumiseks liiga järsk ning orge, kus lumi on kolme meetri paksune.»