Rokidiiva kõneleb Eesti rahvaga

Gaynor Hopkins aka Bonnie Tyler sündis 1951. aastal Inglismaal paljulapselises peres. Tema suurimateks muusikalisteks eeskujudeks olid The Beatles ja Tina Turner. Bonnie Tyleri karjääri edu sillutas 1977. aasta hittlugu "It's A Heartache", millele järgnesid 1980. aastatel "Total Eclipse of the Heart" ja "Holding Out For A Hero". Bonnie Tyler on koostööd teinud mitmete muusikamaailma tippartistidega nagu Mike Oldfieldi, Elton Johni ja teistega.