Haihtunud näitleja võimalikust kadumispaigast leiti inimjäänused

Kuigi Julian Sandsi perekond on omaks võtnud, et näitleja on surnud ning senised otsingud ei ole tulemust antud, on Sandsi juhtumit jätkuvalt avatuna hoitud, kuid nüüd on San Bernardino maakonna politsei teada andnud, et 24. juuni hommikul leidsid matkajad juhuslikult inimjäänused. Politsei sõnul tuvastatakse jäänused selle nädala jooksul.