INTERVJUU ⟩ Hakeni kitarrist: see bänd on nagu spargelkapsas šokolaadis

Paari aastaga on asjad siiski nii palju muutunud, et muidu Dream Theateri nooremaks vennaks peetud bändist on kujunenud pruut igas pulmas ja kadunuke igal matusel ning ansambel saab vaevu aega, et kahe kontserdi vahel hinge tõmmata. Ent seda igati teenitult.