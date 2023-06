Mõnes loos on «lauljateks» linnud, palas «Tallinn 2019» kõlab meri. Hindamiseks pilvesüsteemi kasutades oleks see «kihtsajupilved». Ka «Leilurgen 2022» põhineb veevulinal, kuid on töödeldud, kaja viib koobastesse. Ümbritsev masinapragin meenutab puudeohkeid, loodus liigutab. Bioloogilise ja tehnoloogilise segamine toob keha kaotamise, ent igatsus säilib, vajab lihtsalt uut sõnavara. Varm & Correiat kuulates on mõnus toetuda Kärt Ojavee rahustavatele masinpatjadele ja lugeda Jaak Tombergi «Kuidas täita soovi».