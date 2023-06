17. juunil 2023. a lahkus New Yorgis 89-aastasena Andres (Andy) Männik - New Yorgi väliseesti kogukonna võtmefiguur, kes oli varastel 1970ndatel New Yorgi avangardis oluliseks kultuurikorraldajaks ning kes on olnud aastakümneid eesti kultuuriringkonna jaoks kui New Yorgi kultuurimajakas.