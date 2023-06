Andres Männik, eestlane New Yorgis. Hetk Brooklyni kogukonnaaias.2019

Õige paljude inimestega on elus kokku puututud ja paraku tuleb tunnistada, et kõik ei ole küllalt selgelt meelde jäänud. Piinlik küll, aga mälulaad ilmselt säärane. Andy aga – Andy on unustamatu.