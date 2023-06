PILLID SEISMA ⟩ Asking Alexandria tühistab kogu Euroopa tuuri

Kontserdikorraldaja sõnul sai Tallinnas tehtud proovis selgeks, et trummar James Cassells mängib trumme läbi valu ja täispikka kontserti anda ei suuda. Bänd küll püüdis leida lahendusi ning katsetati ka mitut võimalust, et kontsert siiski toimuda saaks, ent päriselt töötavat lahendust paraku ei leitud.

Asking Alexandria tegi nii Facebookis kui ka Instagramis avalduse, kus vabandab kõigi fännide ees ning annab teada, et kahjuks ei ole tuuri jätkamine praegusel hetkel kuidagi võimalik ning tühistamine on vigastuse tõsidust arvesse võttes ainuõige võimalus.

«Pärast kohtumist veel ühe spetsialistiga Eestis peame kahjuks suure kurbusega teatama, et ülejäänud Euroopa tuur on tühistatud. Arsti nõudmisel peab James oma jalga puhkama ning trummide mängimine ei ole hetkel tema jaoks võimalus,» seisab teates.

«Meie peamine eesmärk hetkel on James tagasi jalule ja trumme mängima saada nii, et see talle pikemaajalisi probleeme tekitaks,» lisab ansambel.

Veel tänab Asking Alexandria kõiki fänne mõistmise eest: «Tahame tänada kõiki armastuse, toetuse ja mõistmise eest sel raskel ajal. Seda tüüpi uudiste edastamine pole kunagi lihtne, nii et teie toetus tähendab tõesti palju.»

Kas ja millal Asking Alexandria uuesti tuurile läheb, ei ole hetkel teada.