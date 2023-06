GALERII ⟩ Gojira keerutas Tallinnas üles korraliku metali-tormi!

Gojira lõid aastal 1996 prantslastest vennad Joe ja Mario Duplantier, keda ühendas tugev armastus muusika vastu. Esimesed viis aastat Godzilla nime kandnud bändist kasvas aastate jooksul üks metalmuusika maailma tipptegija, kes on tänaseks välja andnud seitse stuudioalbumit. Punti on pärjatud mitmete auhindadega ning ka Grammy nominatsioonid pole neile võõrad. Gojira trummarit Mario Duplantieri on korduvalt erinevad muusika-väljaanded tunnustanud maailma parima trummari tiitliga. Gojira väärtust tõstsid kindlasti ka 2017. ja 2018. aastal Heavy Music Awardsil võidetud parima rahvusvahelise bändi ning parima laiv-bändi auhinnad.