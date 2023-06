Wagneri gruppi nähti Estonia lähistel

Luigerüütli tegevus toimub kauge X sajandi esimesel poolel. Pilk lavale ei jäta kahtlust, et lavastaja ning dekoratsioonikunstnik Michiel Dijkema pole tahtnud midagi enamat ega vähemat kui vaataja viimist keskaega. Ajastusse, mis tähendab ennekõike külmrelvi, turviseid ning rõivamoodi, mis eristub tänapäevasest rohkete voltidega. Muinasjutuline keskaeg – robustse pimeduse, aga samal ajal suurte kangelaste ajastu. Mis võiks olla veel üllam, kui mõõk käes oma armastatu eest võidelda?

Libretode müstilisus ja muusika tänapäevasus, või eeltänapäevasus oleks ilmselt täpne öelda, on põhjuseks, miks teatrid üle kogu maailma armastavad Wagnerit lavastada. Nii ka Estonia «Lohengrini» puhul on peanäitejuht ja -dirigent Arvo Volmer öelnud, et ühe ooperimaja repertuaaris peab üks Wagner olema.