Kuhu kosmilisse prügikasti poetada oma subjektsuse stardipakett?

Püsivaks osutunud kapriis

Reaalne elu on sageli veidram kui väljamõeldised, täis uskumatuna näivaid paradokse. Jaan Kaplinski keelevahetus on üks selliseid. Ehkki kõik teadsid, et Kaplinskilt, sellelt patoloogiliselt siseopositsionäärilt, võib oodata kõike, ei suutnud ilmselt keegi kujutleda, et tema, venestamisvastase «40 kirja» (1980) algataja ja sõnastaja, läheb poeedina kolmkümmend aastat hiljem vabatahtlikult, manifestatiivselt ja pöördumatult üle vene keelele, pealegi selle – väidetavalt ainuõige ja ainuvõimaliku – sammu eest enesele igal võimalusel avalikult õlale patsutades ning õnne soovides.

Luulekogu «Wegeneri naeratus» ühes tekstis kirjutab ta: «Vene keel kui hea meel mul on et sa olemas oled / et mul on pelgupaik on koht kus hingata / täiel rinnal olla peaaegu ma ise» (lk 128, tõlkinud Aare Pilv).