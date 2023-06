LÕPPLAHENDUS ⟩ Jaanuarist saati teadmata kadunud näitleja surnukeha on leitud

24. juunil leitud surnukeha toimetati tuvastamiseks koroneri juurde ja San Bernardino šerifi osakond teatas eilses avalduses: «Laiba tuvastamise protsess on lõpule jõudnud ja surnukeha kuulub 65-aastasele Julian Sandsile.»

San Bernardino maakonna šerifi osakond on alates 13. jaanuarist kordineerinud San Gabrieli mägedes kadunuks jäänud näitleja otsimist. Eelmisel nädalal teatas jaoskond, et otsingud on raugenud pärast seda, kui 17. juunil enam kui 80 inimesega seotud otsing ebaõnnestus.