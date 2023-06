Vaba Akadeemia loeng ⟩ Miikael Lotman «Idiootsus ja hullumeelsus»

Loengus käsitletakse kahte inimloomust ja kultuuri määratlevat tendentsi: idiootsust ja hullumeelsust. Idioodiks võib nimetada inimest, kes ei märka olemasolevaid seoseid, sealt ka väljend «saeb oksa, millel istub». Hullumeelne inimene see-eest «ajab seosetut juttu», nähes seoseid, mida ei ole olemas. Loengus täheldatakse, et kui filosoofia kaldub reeglina idiootsuse poole, siis kunst jällegi hullumeelsuse poole.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.