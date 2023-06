VIDEO ⟩ Mari Kalkun segab uues muusikavideos omavahel Lasnamäe ja Soomaa

Võtted toimusid nii Lasnamäe korrusmajade vahel, Raplamaa tolmavatel turbaväljadel kui ka suviselt lummaval Soomaal. Tempokas videos on eri keskkondi siduvaks elemendiks ja keskseks tegelaseks piiritaja, kes väsimatu lendajana veedab pea terve oma elu õhus ja suudab elada nii linnas kui looduses.

«Tahtsime jäädvustada seda tohutut kiirust, millega piiritaja lendab. Meie ideeks oli tuua paralleele linnu- ja inimmaailma, korrastatud ja inimkätega ehitatud ning looduslikult voogava vormi vahel. Kui Ants pakkus võttepaigana välja Lasnamäe, siis suhestusin sellega koheselt kuna olen ise elanud 10 aastat oma elust Tartus Annelinnas ja viimased 10 aastat Võrumaa hajakülas. Ruum, kus viibime, mõjutab meid vägagi, kogesin seda ka 24 tundi kestnud võttemaratonil,» avab Mari Kalkun video sünnilugu. Muusik lisab, et piiritajate sädin on tema meelest üks kõige tunnuslikumaid suvise linna helisid.

«Lähen alati sinna, kuhu muusika mind kannab. See laul lihtsalt pani tantsima! Terve «Stoonia lood» plaat on olnud eneseületuslik. Kogu aeg olen tahtnud kompida oma piire, sest piiride sees ja taga ju ongi vabadus,» ütleb ta.

Video filmis üles loodusfotograafi ja filmitegijana tuntud Ants Tammik («Savvusanna sõsarad», «Maran», «Habras maailm» jt) oma meeskonnaga. Ta on loonud suurepärase visuaalia, mis viib vaataja mängeldes läbi erinevate atmosfääride. Video monteeris Tartus baseeruv India filmitegija Tushar Prakash. Laul on salvestatud Tartus Ö Stuudios ning selle miksis Martin Kikas, masterdas Kaur Kenk. Muusik leiab, et rütmikas lugu sobib hästi ka jaanipäeval kuulamiseks ja mõtete mõlgutamiseks.