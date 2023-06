Näitleja, lavastaja ja helilooja Veiko Tubin on kirjutanud ja kujundanud muusikat juba rohkem kui 40. lavastusele.

Lavastaja, näitleja, helilooja ja autori Veiko Tubina käe all on sündinud nii luuleraamat, lavastused, muusikaalbumid kui suursündmused. Sealjuures oli ta XII noorte laulupeo «Mina jään» ideekavandi autoriks ning peadirigendi assistendiks. Selja taha on jäänud 11. aastat Linnateatris tegutsemist trupijuhi, etenduste juhi ning projektijuhina ning alates 2015. aastast tegutseb Tubin vabakutselise näitleja ja heliloojana.