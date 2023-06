KULTUURIS KUUM ⟩ Kaido Haavandil on Hard Rock Laagriga vinged plaanid

Kuidas on Haavandi meelitanud Vana-Vigalasse Arch Enemy ning palju teisi maailmatasemel bände? Mida on tänavusest laagrist oodata, aga ka millised plaanid on küpsemas seoses järgmiste aastatega? Millega peaks arvestama, kui tulla festivalile esimest korda… ja kas hirmuäratavaid tüüpe ja hirmsat muusikat on vaja peljata?