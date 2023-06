Mitmekordne Oscari võitja astus seksuaalkuritegude eest taas kohtu ette

63-aastase näitleja vastu on juba varasemalt esitatud 12 seksuaalvägivallaga seotud süüdistust, mida Spacey eitas. Kuriteod leidsid väidetavalt aset ajavahemikus 2001-2013 meestega, kes on täna oma 30.- ja 40. eluaastates.

Spacey oli aastatel 2004–2015 Londoni teatri Old Vic kunstiline juht. Ta kasvas üles Kalifornias, kuid elas üle kümne aasta Londonis, öeldes varem, et linnast on saanud tema kodu. Nüüd elab ta USA-s Baltimore'is.