NÄDALA SUVETEATER ⟩ Kolm meest ilma paadita, naisest rääkimata

Kui vaadata teatri logo – T-tähe graafikas aimumas nool ja rist, aga ka katus ja elektritraat –, sobib see ideaalselt komöödia «Kolmekesi kahevahel» müstilise hoovusega. Suveteatri hooajas on Luigi Lunari kolme ukse müsteerium igati teretulnud, publik saab naerda, ilma et peaks seejuures mõistust ja kujutlusvõimet välja või tasalülitama.