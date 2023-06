Jüri Pihel: kunagi varem pole tehtud nii head televisiooni kui praegu

Piheli sõnul on platvormidel valitsev meeletu üleküllus toonud aga inimesed tagasi traditsioonilise televisiooni juurde. «Kanalina tuleb tähele panna, et me ei annaks inimestele päris niisama lööki näkku ja ei näitaks täiesti erinevast ooperist asju. Meie eesmärk on ikkagi meelitada inimesed õhtuni välja sama kanali juures püsima. Ka programm on üles ehitatud nii, et me oleme parima valiku televaataja eest ära teinud ning televaataja ülesandeks jääb telekas lihtsalt käima panna ning ülejäänud õhtut nautida.»