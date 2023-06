Enamasti on lugematutes Rooma-käsitlustes keskendutud peamiselt antiikperioodile ja 20. sajandi teise poole filmikunsti šedöövritele, ent sageli kiputakse unustama, et Romuluse müüti ja Fellini meistritöid lahutava paarikümne sajandi sisse on mahtunud häda ja viletsust, keskaegset terrorit ja hävingut, kõige verejanulisematest barbaritest hullemaid paavste, Colonna pervertparuneid, visionääre ja fašiste, geeniusi ja koletisi. Roomal on tuhat tahku.