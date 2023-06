NÄDALA RAAMAT ⟩ Kolm ulmeliselt muhedat mõrvalugu heade mõtete linnast

Kolme krimiloo sündmused leiavad küll aset Tartus ja selle lähiümbruses, kuid Hargla vilka ja terava sule all on turvaline ja rahulik heade mõtete linn võtnud hoopis teise kuju. Nii käib Tammelinnas kriminaalne ööelu, Supilinnast on saanud kolmekorruseliste betoonist ja klaasist eramutega eliitrajoon, linnas vurab ringi tramm, kus eriti kuum on Punane liin, ning Lõunakeskuse lähistel on valmimas Euroopa üks suurimaid kaubandus- ja meelelahutuslinnakuid.

Paadunud tallinlannana on mu teadmised Taaralinnast küll võrdlemisi napid, kuid üllatuslikult piisavad, et aru saada, millise unenäolise muutuse on linn krimilugude lehekülgedel läbi teinud. Kogu loo teeb põnevaks ka see, et asetleidvad sündmused toimuvad ühel kevadel, kuid ei selgu, millisel kümnendil, lisaks on Ulmeühinguga seotud isikutel kasutada ulmeliselt suured rahasummad.