Marss läbi metal’i: Tankisti teemaalbum mõistab hukka totalitaarsed režiimid

Bändi juhtfiguur Kevin Marks kommenteerib, et kõigi liikmete koostöös sündis Tankisti kõige õudsem, vihasem ja mitmekülgsem väljaanne. «Albumi teemaks on repressiivne kord, mis ei pilguta inimloomust moonutades silmagi,» ütleb ta ja täpsustab, et teemaalbumit läbib otsast lõpuni üks narratiiv, mille peategelane on ise üks rõhujatest, kes inimesi asumisele ja laagritesse saadab, kuid võimutsejate soosingu kadumisel langeb ka ise Gulagide püünisvõrku.