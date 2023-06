Arhitekt ja kunstnik Vilen Künnapu avab Tallinnas oma juubelinäituse

75. sünnipäeva tähistaval juubelinäitusel eksponeerib Vilen Künnapu oma viimast maalide seeriat, mis on inspireeritud eranditult Tallinnast - linnast, mis on Künnapu elus mänginud keskset rolli ja mille ilme kujundamisele ta on läbi aastate kaasa rääkinud nii arhitektina kui ka kunstnikuna, esitades Tallinnast oma värvide energeetilisi nägemusi. Näituse on kunstnik pealkirjastanudki läbi Tallinnaga seonduva õnnetunde, mida võiks interpreteerida mitmeti. Poetiseerivalt ka ehk nii, et me ise oleme oma õnne pealinnaks.