INTERVJUU ⟩ Hard Rock Laagri peakorraldaja: võib-olla tulevikus olemegi välja müüdud ja eksklusiivne festival

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi kõneles Postimehele, et plaanid on suured ja ambitsioonikad: laual on võimalus, et paari järgmise aasta jooksul kujuneb Hard Rock Laager kolmepäevaseks festivaliks ning sellega koos ehitatakse juurde ka kolmas lava. Ent ühtlasi võib see tähendada, et selle võrra võib praegu nii kodune laager grammi võrra eksklusiivsemaks muutuda, ent kvaliteedis ei kaota festival kunagi!