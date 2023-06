Vilen Künnapu 75 ⟩ Metafüüsik, avangardist ja naivist, kelle looming teid ärritab

Eravestluses on Künnapu kamraad legendaarsest arhitektide rühmitusest Tallinna 10, Toomas Rein mulle veidi kriitiliselt öelnud, et Künnapu kui arhitekti kõige tähtsamaks omaduseks on teiste tööle panek enda eest. Käivitajatüübiks on Künnapu küll alati olnud. Tema kulunud telefoninumbrite märkmikus figureerisid presidendid, peaministrid, kultusarhitektid ja teoreetikud. Nagu igal erialal, on ka arhitektuuris oma väike seltskond, kes teeb ajastut puudutavad otsused. Mies van der Rohe auhinna kätteandmisel esineb žürii esimehena Zaha Hadid ning preemia saab sadade konkurentide ees tema õpetaja ja guru Rem Koolhaas. Künnapu on selle maailma vägevate läheduses olnud ja tagatubades liikunud aastakümneid. Kui siseneda mistahes maailmanurgas arhitektide seltskonda, siis kui eesti arhitektidest midagi või kedagi teatakse, siis Künnapud.