HELI SAARELE ⟩ Saaremaal avatakse vägeva peoga Helikombinaat!

«Mu eesmärk Helikombinaadiga on olla põhiliseks salvestuskohaks filmi-, mängu- ja muusika helikunstnikele,» seletas stuudio omanik ja eestvedaja Kurt Gluck, kes on Brooklynist pärit praegu Saaremaal elav Eesti resident. ««Helikombinaat on mu eluaegse unistuse ja kire elluviimine teha tipptasemel salvestus avalikkusele kättesaadavaks ja taskukohaseks,» lisas ta.