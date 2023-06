Vaegkuuljad- ja nägijad saavad sügisel Linnateatri etendustest osa tänu erasponsoritele

«See on tahk, mida riik või linn meil ei toeta,» rääkis Tallinna Linnateatri kommunikatsioonijuht Kadi Sink.

Ta tõdeb, et üleüldiselt on nii teatrid kui ka väiksemad kultuuriettevõtted riigirahastusega sattunud hammasrataste vahele ning tihtipeale ei osata lisatoetajaid otsida või nende poole pöörduda.

Tallinna Linnateatril on aastatega tekkinud 22 erasponsorit. Teatri kommunikatsioonijuhi Kadi Singi sõnul on väga paljud erasponsorid teatril olnud juba aastakümneid. Ta märgib, et sageli tekib neid juurde heast juhusest või kontaktide kaudu.