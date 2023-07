Kriitik Andrei Liimets kirjutab Indiana Jonesi viimasest filmist. See kaabu. See kott. See piits. See tunnusmuusika. Kui briti filmiajakiri Empire mõne aasta eest kõigi aegade parimaid filmikaraktereid valis, lõpetas troonil ei keegi muu kui Henry Walton Jones Jr, tuntud laiemale publikule ennekõike kui Indiana Jones. Ameerika Filmiinstituudi samalaadses pingereas tuli 2003. aastal leppida teise kohaga – siiski eespool näiteks James Bondist, Rocky Balboast ja Ellen Ripleyst, Supermanist, Batmanist ja Spartacusest.