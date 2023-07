Kunstihoone avab tundlikke teemasid puudutava näituse

«Eestis, mis on kolme taas iseseisva kümnendi jooksul liikunud jõudsalt võrdsema ja vabama ühiskonna suunas, on päevakorral keerulised ja vastakaid arvamusi tekitavad küsimused. Hirmu ja pahameelt tekitavad migratsioon, julgeolek ja toimetulek, looduskeskkonna häving ning muutuvad traditsioonid. Need Eesti elanikud, kes ise lõimumise osas initsiatiivi ei näita, eemalduvad üksteisest, mille üks tunnistaja on pealinnas Euroopa mõistes rekordkiirusel kasvav segregatsioon. Vahel näib, et pigem liigume teineteise mõistmisest üha kaugemale. Miks on vaja kriisi, et tunneksime naabris ära inimese? Kuidas saaksime üksteist leida varem, kuidas saaks selline hoolitsus saaks olla meie argipäeva osa?» räägib kuraator Siim Preiman.