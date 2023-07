Kauaoodatud «Barbie» film keelati Vietnamis ära

Üks selle suve oodatumaid filme pidi Vietnamis esilinastuma 21. juulil, kuid vastuolulise stseeni pärast otsustati film ära keelata. Nimelt on ühes stseenis kujutatud kaarti, millel on näha nn «üheksa kriipsu joon» ehk mõttelised vööndid Lõuna-Hiina merel, mis on Hiina Rahvavabariik enda omaks tunnistanud. Vietnami võimude meelest ohustab see stseen nende riigi suveräänsust.