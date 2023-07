AJAKAVA ⟩ Neljapäevast heliseb Muhus tulevikumuusika

Festivali lõpetab pühapäeval, 9. juulil Muhu Katariina Kirikus toimuv kontsert koos Siim Aimla ja SaxEst Saksofonikvartettiga. Ansambli SaxEst repertuaar on mitmekesine, sisaldades baroki- ja klassitsismiajastu transkriptsioone, originaalteoseid erinevatelt maailma heliloojatelt, eesti ja maailma nüüdismuusikat, džäss- ja soulmuusikat. Siim Aimlaga on koostööd tehtud juba alates aastast 2012 ning koos on esinetud Eestis, Rumeenias ja USA-s.