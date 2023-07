BBC: Pärnu muusikafestival kuulub aasta parimate hulka

Rahvusvaheliselt tunnustatud kollektiividest astuvad muusikafestivalil üles Läti kammerorkester Sinfonietta Rīga Neeme Järvi dirigeerimisel, Baltic Sea Philharmonic ja dirigent Kristjan Järvi ning Eesti Festivaliorkester koos dirigent Paavo Järviga. Viimane valmistub lisaks kontserttegevusele Pärnus ka augustis algavaks Euroopa turneeks ning salvestab uut plaadimaterjali.

«Maailmaklassika kõrval on Pärnu muusikafestivalil olulisel kohal ka Eesti autorite looming. Samuti jätkab festival traditsiooni tuua igal suvel Pärnus maailmaesiettekandele üks uus teos Eesti heliloojalt. Sel aastal alustab kodupubliku ees teekonda maailma kontserdilavale Jüri Reinvere uudisteos «Narride laev» (On the Ship of Fools»), mis on kirjutatud festivali tellimusel ning mille me ka Pärnus plaadile salvestame,» räägib Pärnu muusikafestivali kunstiline nõustaja Paavo Järvi.

«Rekordiline festivalil osalevate muusikute arv annab märku, et Euroopa kultuurielu on pärast vahepealset sunnitud pausi taas õitsele puhkenud. Paljud, kes varem käinud, tulevad siia sel suvel tagasi. Pärnu on koht, kus nii laval kui ka mujal luuakse muusikute vahel uusi sõprussuhteid; siin on muusikaline kohtumispaik, mis külvab seemneid tulevastele põlvkondadele,» sõnab Paavo Järvi.