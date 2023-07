TASUB MINNA! ⟩ Viljandi pärimusmuusika pooled kontserdid tasuta!

«Ümmarguse ning väärika toimumiskorra numbrini jõudnud Viljandi pärimusmuusika festival on andnud korraldajaile hea võimaluse muhedalt nostalgitsemiseks. Seepärast leidsime, et Viljandi linnarahvas peab saama Rohelise lava programmist ning toiduhoovist osa tasuta - nii nagu see oli festivali algusaastatelgi. Meie jaoks on hea ning sõbralik suhe oma inimestega oluline,» rääkis festivali pealik Ando Kiviberg.