Muusik Kid Francescoli sõnul on muusika puhul oluline, et see oleks ennekõike nauditav ja lõbus.

Kui on üks festival Eestis, kus võbe on olulisem kui kõik muu, on see rändav kultuurifestival Võnge, mis tänavu toimub 6.-8. juulini Võrumaal. Mis muidugi ei tähenda, et Võnge ei pakuks aastast aastasse suurepärast muusika- ja kultuuriprogrammi, et veeta mõnes looduskaunis ja meeldiva atmosfääriga paigas üle ootuste äge nädalavahetus.