Seekord on näitusel esindatud väga põneva käekirjaga loomeinimesed. Paljud neist on ka varem Pärnusse oma töid toonud. Väljapaneku avavad Rafał Olbiński pildid. Asjasse pühendamatule võib jääda mulje, et praegu USAs resideeriv poolakas on just selleks näituseks maalinud pilkupüüdva taiese «Euroopa röövimine», aga tegelikult on see varasem töö.