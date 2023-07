Ruts, kes tegelikult on Ruudolf, on üks vahva koolipoiss. Seda nime kasutavad tema kohta ainult õpetajad koolis. Ruudolfil ehk Rutsil oli raamatu alguses magusaisu. Rutsile maitsevad kommid nagu igale korralikule poisile. Kommi ei olnud leida, nii et ta tegi endale suhkrusaia. Nõnda kogu seiklus algaski.