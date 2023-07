Suur saavutus! Eesti filmitegija film pääses BAFTA eelvalikusse

«Mitme näoga puu» on eestikeelne film, mis on üles võetud Inglismaal Yorkshires, mängivad Eesti näitlejad Maria Ehrenberg, Meelis Rämmeld, Henessi Schmidt ja Markus Truup.

Film räägib muistses Eestis elavast neiust Annast, kelle südames tärkab armastus, aga see tundmatu ja tugev tunne jääb vastamata. Anna väljavalitu Juhani süda kuulub hoopis Mariale. Anna südamevalust hakkab kinni Puuisand, kes tüdrukule pakub näiliselt süütut võimalust Mitme Näoga Puule oma salasoovi sosistada. Vaene tüdruk ei tea, et igal soovil on oma hind ja tagajärg. Süütu paar Juhan ja Maria satuvad enese teadmata Puuisanda riukalikku mängu. Anna peab endas selgusele jõudma, kui palju on ta nõus andma, et kogeda seda armastust, mida ta hing üle kõige ihaldab.